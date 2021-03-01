В Буркина-Фасо обрушилась шахта, есть погибшие

На золотоносной шахте погибло 11 работников, три человека ранены. Начато расследование причин произошедшего.

В центральной части Буркина-Фасо при обрушении старательской шахты по добыче золота погибли по меньшей мере 11 человек. Еще трое ранены, сообщает агентство Xinhua.

"Согласно поступившей информации, 28 февраля в округе Бам произошло обрушение шахты, погибли 11 человек, еще трое получили ранения", - говорится в заявлении властей.

Отмечается, что Министерство шахт и карьеров приступило к оказанию помощи пострадавшим.

Причины обрушения выяснит специальная комиссия.

Напомним, в конце декабря прошлого года при обвале на шахте в Луганской области погиб горняк. Один шахтер сумел выбраться из-под завалов.

Также Korrespondent.net писал, что в феврале в России при обвале в шахте один человек погиб, почти 100 оказались под завалами.



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