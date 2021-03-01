ВВП Италии в 2020 году рухнул на 8,9%

Экономика Италии в 2020 году испытала серьезный спад со времен Второй мировой войны. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта.

Госдолг Италии в 2020 году вырос на 21,2% ВВП до 155,6% ВВП. Дефицит бюджета в прошлом году составил 9,5% ВВП (в пять раз больше, чем в 2019 году). ВВП Италии снизился на 8,9%, пишет ANSA.

Объем экономики опустился ниже 1,6 трлн евро, что является самым низким значением с 1997 года. Между тем, правительство было настроено более пессимистично и ожидало спада на 9%.

Рост дефицита обусловлен расходами на поддержку бизнеса и населения, пострадавших от пандемии коронавируса. Общенациональный карантин продлился с марта по май 2020 года. Вновь фрагментарно ограничивать экономическую жизнь власти начали прошлой осенью с приходом "второй волны" COVID-19.

Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта.

На 2021 год власти Италии прогнозируют дефицит в размере 8,8% ВВП.

Fitch: Экономика Украины восстановится в этом году

Как сообщалось ранее, в ВВП Украины доля госдолга выросла на 12,5%. За прошлый год государственных заимствований было осуществлено на сумму 639,6 млрд гривен.

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