В Конго от неизвестной болезни умерли 15 человек

Первый случай был обнаружен месяц назад. Жертвами становились жители региона на границе с Анголой. Это люди от 60 до 80 лет.

С начала начинает болеть голова

На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни, от которой скончались 15 пожилых пациентов в провинции Кванго, пишет ТАСС.

"Происхождение этой болезни до сих пор неизвестно", – отметил член парламента Паси Запамба.

По словам губернатора провинции Жан-Мари Пети, заболевание начинается с головных болей, потом начинает болеть все тело.

"Вслед за этим возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть", - добавил Пети.

Вспышка заболевании зафиксирована в районе Касонго-Люнда на границе с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале февраля. Образцы тканей скончавшегося направлены на экспертизу.

Как сообщалось ранее, в Конго зафиксировано полтысячи случаев бубонной чумы. Также были выявлены пять случаев легочной чумы.

Добавим, в Гвинее и Конго вспышка Эболы, есть умершие.

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