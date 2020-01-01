Худшие в ЕС. Ситуация с коронавирусом в Чехии

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас в Чехии - худшая в ЕС и странах Европейской экономической зоны ситуация с коронавирусом.

Чехия - единственная страна ЕС, в которой показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 000 населения.

С 1 по 28 марта в Чехии продлен режим чрезвычайной ситуации, передвижение жителей страны ограничено границами районов проживания.

Всего в Чехии уже 1,2 млн заболевших коронавирусом, более 20 тыс. пациентов скончались.

Жесткий локдаун

С 1 марта жителям страны запрещено не только передвигаться между муниципалитетами, за исключением случаев крайней необходимости, но и даже ходить друг к другу в гости.

Власти объявили о закрытии всех (даже начальных) школ и детских садов, а ночью в стране действует комендантский час. Пока этот режим введен на три недели, но премьер-министр страны уже заявил, что если заболеваемость не пойдет на спад, он может быть продлен и даже ужесточен — в частности, не исключено полное закрытие границ.

Что с вакцинами

Чехия сейчас является одним из аутсайдеров ЕС по количеству привитых: хотя бы одну дозу к 26 февраля там получили только 3,6% населения — из 26 остальных членов сообщества ниже показатели только в Хорватии, Латвии и Болгарии.

С конца декабря 2020 года в стране проходит вакцинация от коронавируса с использованием вакцин производства компаний BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Но теперь в Чехии рассматривают возможность закупки российской вакцины Спутник V, которая не сертифицирована в ЕС.

Президент Чехии Милош Земан 27 февраля заявил, что по договоренности с премьер-министром страны Андреем Бабишем направил письмо с просьбой о предоставлении вакцины президенту России Владимиру Путину. По словам Земана, ему дали понять, что эта просьба будет удовлетворена. Президент также отметил, что Чехия рассматривает возможность закупок китайской вакцины Sinopharm — тоже еще до ее официального одобрения на территории ЕС, заявив, что «вопросы вакцинирования стоят выше идеологии».

Позже премьер-министр Бабиш объяснил такой шаг руководства страны тем, что Чехия «не может позволить себе ждать» одобрения «Спутника V» от ЕМА.

При этом всего две недели назад премьер заявлял, что в Праге не пойдут на использование российской вакцины без санкции агентства, так как у Чехии нет достаточно достоверных данных о ее эффективности.

Первой страной ЕС, уже начавшей использовать «Спутник V», стала Венгрия — уколы российской вакциной там начали делать с 11 февраля. Это заметно сказалось на темпах ее вакцинации относительно других стран Европы: на тот момент в Венгрии хотя бы одну дозу вакцины получили 3,2% населения, а к 26 февраля это количество достигло 5,8% (плюс 2,6 процентного пункта за две недели).

Словакия уже тоже зарегистрировала вакцину Спутник V.