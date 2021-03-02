Писательницу вынудили отказаться от перевода стихов из-за цвета кожи

До скандала гендиректор издательства Мааике ле Нобль заявляла, что Рейневельд - переводчик мечты.

Писательница из Нидерландов, самый молодой лауреат премии “Букер” Марике Лукас Рейневельд вынуждена была отказаться от работы над переводом стихов темнокожей поэтессы Аманды Горман. Издательство решило забрать у нее перевод, после того. как общественность возмутилась из-за того, что работать над переводом стихов будет “белая”. Об этом пишет AP.

Аманда Горман прославилась во время инаугурации президента США Джо Байдена. Она прочитала поэму “Холм, на который мы взбираемся” о судьбах и надеждах Америки. Ее перевод в марте в Нидерландах должно было выпустить издательство Meulenhoff.

До скандала гендиректор Meulenhoff Мааике ле Нобль заявляла, что Рейневельд - переводчик мечты. Также известно, что и сама Горман “была воодушевлена” выбором.

Однако после общественного порицания ле Нобль сказала, что издательство вынесет урок из ситуации и найдет команду, которая переведет слова Аманды “как можно лучше и в ее духе”.

Рейневельд написала в Twitter, что шокирована ситуацией, но понимает людей, которые обиделись из-за ее цвета кожи.

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