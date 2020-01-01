Саудовская Аравия назвала условие для хаджа в этом году

Большой хадж к святыням ислама в Мекке и Медине состоится во второй половине июля 2021 года.

В 2021 году ко всем остальным правилам совершения хаджа добавится обязательная прививка от COVID-19. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает ТАСС.

"Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса", - говорится в обнародованном заявлении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа, на которое ссылается агентство.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля.

Агентство напоминает, что в прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% - проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием. Иностранных журналистов к освещению события не допустили.

С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Ранее вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna были разрешены к использованию в Саудовской Аравии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet