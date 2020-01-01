Боевики сожгли базу ООН в Нигерии
Исламисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", в понедельник совершили нападение на базу ООН на северо-востоке Нигерии. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в силовых и гуманитарных структурах.
По данным агентства, боевики атаковали и подожгли базу, расположенную в городе Диква в штате Борно.
В то же время, 25 сотрудников ООН укрылись в бункере, в который, по сведениям источников AFP, пытаются проникнуть исламисты.
По предварительной информации, нападение было совершено членами террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства" (бывшая "Боко Харам").
Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.
Также, ожидается военное подкрепление из города Марте, расположенного в 40 километрах от места происшествия, для отражения нападения.
Ранее жертвами нападения боевиков на два села на северо-западе Нигера стали не менее 100 человек.
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