На острове Лесбос найдены древние мраморные руины

Находка была сделана в ходе реставрационных работ, которые ведутся специалистами в районе Като Кастро.

Греческие археологи при проведении раскопок в древнем дворцовом комплексе Митилини на острове Лесбос обнаружили остатки мраморных ворот, которые вели внутрь дворца. Об этом говорится на сайте Министерство культуры и туризма Греции.

Речь идет о дворце, который был построен в византийский период. На сегодня это главный исторический памятник города Митилини.

Местные власти планируют сделать объект “привлекательным для туристов”. В частности, предполагается создание велосипедной дорожки, которая будет вести к находке.

Известно, что маршрут будет пролегать и мимо самой древней бани, найденной на острове Лесбос. Как отмечается на сайте, именно рядом с ней была обнаружена часть прочной крепостной стены, а также мраморные входные ворота. По оценкам ученых, оба найденных объекта датируются ранневизантийским периодом. Установлено, что высота ворот составляла 3,2 метра, а ширина - 2,05 метра. Длина коридора, который вел во дворец, составляла ровно два метра.

Напомним, что в декабре в Помпеях нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.

Как сообщалось ранее, археологи исследовали рисунки, обнаруженные в скальных убежищах в заповеднике Swaga Swaga Game Reserve в центральной Танзании. Некоторые из них оказались загадкой.

В Китае обнаружили впечатляющую по своим масштабам находку

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