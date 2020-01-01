США могут 2 марта ввести санкции против России из-за Навального

Санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы" - СМИ.

Reuters: США могут 2 марта ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена намерена 2 марта ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом, во вторник, 2 марта, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По информации агентства, американские власти наложат ограничения, предусмотренные законом 2005 года для борьбы с распространением оружия массового уничтожения и законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, а также указом, который был издан "после вторжения России в Крым в 2014 году и предоставляет широкие полномочия для преследования российских чиновников".

В понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального на текущей неделе. По сведениям CNN, введение рестрикций будет происходить в координации с Европейским союзом.

Напомним, 25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что новые санкции, запланированные Евросоюзом из-за лишения свободы известного российского оппозиционера Алексея Навального, по всей видимости, вступят в силу уже в начале будущей недели.

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