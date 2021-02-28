Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия

Миллиардер призвал “не расслабляться” мировое сообщество, а создавать новые производства лекарств.

Пандемия коронавирусной инфекции завершится не ранее 2022-го года, считает основатель компании MicrosoftБилл Гейтс. Своими выводами он поделился в интервью CNN.

По его словам, нынешних мер для предотвращения пандемии недостаточно. Тем не менее, Гейтс назвал чудом тот факт, что в мире так быстро были созданы вакцины от коронавируса и началась массовая прививочная кампания.

“Я думаю, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью, однако для победы над вирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину”, - сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что сейчас препараты получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой.

По словам предпринимателя, появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год. Чтобы победить вирус в максимально сжатые сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее.

Ранее Билл Гейтс сказал, что для полной защиты от коронавирусной инфекции нового типа может потребоваться третья доза вакцины, которая будет содержать препарат, модифицированный с учетом мутаций вируса.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года.

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