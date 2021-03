На Суматре извергается вулкан Синабунг

В Индонезии на острове Суматра сегодня, 2 марта, начал извергаться вулкан Синабунг. Фото и видео извержения вулкана очевидцы опубликовали в соцсети.

Вулкан сегодня выбросил новый огромный столб пепла высотой около двух миль. Власти острова объявили на острове второй уровень опасности.

Вулкан Синабунг начал извергаться в 2010 году впервые за 400 лет.

WATCH: Indonesia's Mount Sinabung spewed hot ash up to nearly two miles in the air on Tuesday. No casualties has been reported, though the alert for the volcano in northern Sumatra province has been placed at the second-highest level. pic.twitter.com/oTnbbJ0JXT