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Глупо работать в направлении слияния с Россией – Лукашенко

Комментариев: 4
Как независимое государство Беларусь может выстроить более мощную систему отношений, считает Александр Лукашенко.
Лукашенко провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере
Лукашенко провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере
president.gov.by

Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления, потому что мир изменился. Об этом сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба во вторник, 2 марта.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении.А, во-вторых, это абсолютно не нужно", – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере во вторник.

По его мнению, существуя как суверенное независимое государство, Беларусь может выстроить такую систему отношений, что "эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий".

Напомним, 22 февраля Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи. В ходе открытой части беседы они обсудили экономические вопросы и ситуацию с коронавирусом.

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Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Vixerunt    02.03.2021, 14:33
Оценка:  +5
Vixerunt
типа его кто-то спрашивать будет;
Стр    02.03.2021, 14:33
Оценка:  +4
Стр
зачем кому-то единые органы управления если даже саша 3% чтото надумает сделать не согласовав свои действия с кураторами то после первого звонка от пу ху бацька в штаны ноложит и сделает все как надо)))
Стр    02.03.2021, 14:25
Оценка:  +5
Стр
ой вей) так бацька ужо давно построил Картофельный округ РФ из Яеларусии, куда уж больше можно слиятся с нарасией?
Стр    02.03.2021, 15:51
Оценка:  +1
Стр
при чем слились так что бацька постоянно сзади в позе раком)))
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