Глупо работать в направлении слияния с Россией – Лукашенко

Как независимое государство Беларусь может выстроить более мощную систему отношений, считает Александр Лукашенко.

Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления, потому что мир изменился. Об этом сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба во вторник, 2 марта.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении.А, во-вторых, это абсолютно не нужно", – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере во вторник.

По его мнению, существуя как суверенное независимое государство, Беларусь может выстроить такую систему отношений, что "эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий".

Напомним, 22 февраля Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи. В ходе открытой части беседы они обсудили экономические вопросы и ситуацию с коронавирусом.

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