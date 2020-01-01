В Молдове началась вакцинация от COVID-19
В Молдове стартовала кампания вакцинация от коронавируса COVID-19. Для этого используют препарат компании AstraZeneca, сообщает Newsmaker во вторник, 2 марта.
Указано, что пока Молдова получила около 20 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведского концерна.
Вакцинацию в Молдове будут проводить в три этапа:
- Медицинские работники и сотрудники соцслужб (около 70 тысяч человек).
- Люди с хроническим заболеваниями, пенсионеры старше 60, учителя, правоохранители, военные и сотрудники тюрем (около 730 тысяч).
- Остальное население.
Уже сегодня прививку получат работники Республиканской клинической больницы в Кишиневе. Первым вакцинированым стал врач-реаниматолог Александр Ботезату. Ранее он уже переболел коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства – локального названия вакцины AstraZeneca.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, где еще используют индийскую вакцину против коронавируса.
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