Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Молдове началась вакцинация от COVID-19

Комментариев: 0
Пока Молдова получила около 20 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведского концерна AstraZeneca.
На первом этапе в Молдове вакцинируют около 70 тысяч медиков и сотрудников соцслужб
На первом этапе в Молдове вакцинируют около 70 тысяч медиков и сотрудников соцслужб
Newsmaker

В Молдове стартовала кампания вакцинация от коронавируса COVID-19. Для этого используют препарат компании AstraZeneca, сообщает Newsmaker во вторник, 2 марта.

Указано, что пока Молдова получила около 20 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведского концерна.

Вакцинацию в Молдове будут проводить в три этапа:

  • Медицинские работники и сотрудники соцслужб (около 70 тысяч человек).
  • Люди с хроническим заболеваниями, пенсионеры старше 60, учителя, правоохранители, военные и сотрудники тюрем (около 730 тысяч).
  • Остальное население.

Уже сегодня прививку получат работники Республиканской клинической больницы в Кишиневе. Первым вакцинированым стал врач-реаниматолог Александр Ботезату. Ранее он уже переболел коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства – локального названия вакцины AstraZeneca.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, где еще используют индийскую вакцину против коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вакцина, Молдова, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь