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США вводят первые при Байдене санкции против РФ - СМИ

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Санкции по делу Навального станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Байдена.
Санкции введут уже сегодня, пишут СМИ
Санкции введут уже сегодня, пишут СМИ
washingtontimes.com

В "черный список" США по делу Алексея Навального могут попасть 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американских властей.

Ожидается, что о санкциях объявят уже сегодня и они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС.

В свою очередь, телеканал CNN отмечает, что эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы".

Администрация Байдена таким образом хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека. Они также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками.

CNN отмечает, что в ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России".

Ранее сообщалось, что новые санкции, запланированные Евросоюзом из-за лишения свободы Навального, по всей видимости, вступят в силу уже в начале будущей недели. 

 

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Теги: Россия, США, санкции, Навальный, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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