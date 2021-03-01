США вводят первые при Байдене санкции против РФ - СМИ

Санкции по делу Навального станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Байдена.

Санкции введут уже сегодня, пишут СМИ washingtontimes.com

В "черный список" США по делу Алексея Навального могут попасть 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американских властей.

Ожидается, что о санкциях объявят уже сегодня и они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС.

В свою очередь, телеканал CNN отмечает, что эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы".

Администрация Байдена таким образом хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека. Они также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками.

CNN отмечает, что в ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России".

Ранее сообщалось, что новые санкции, запланированные Евросоюзом из-за лишения свободы Навального, по всей видимости, вступят в силу уже в начале будущей недели.

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