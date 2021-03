В Австралии непогода обесточила 40 тысяч домов

На северо-восточную часть Австралии сегодня, 2 марта, обрушился тропический циклон Ниран, более 40 тысяч домов остались без электричества и связи. Об этом сообщает 9News.

Циклон обрушился севернее Кэрнса в 05:00 по местному времени. Шквальным ветром были повалены деревья и повреждены линии электропередач.

Стихия разрушила несколько зданий в пригородах Таунсвилла. Более 40 тысяч домов остались без света. Поселки Лусинда, Галифакс, Макнад и Корделия, расположенные в долине реки Херберт, оказались отрезаны от основных автодорог из-за наводнений.

Скорость порывов ветра достигала 38 м/с, объем выпавших осадков превысил 250 мм. Ожидается, что циклон продолжит свое движение на север вдоль восточного побережья Австралии.

Strong winds hit Cairns bringing down power lines, trees and fences. This is the scene in Darryn Browne's backyard in Edmonton. Thousands of residents are without power as a tropical low strengths off the Far North. Video: Darryn Browne. https://t.co/dibi30zU24 #qldweather #7NEWS pic.twitter.com/XRA1VB3qZy

Tropical Cyclone Niran has intensified, with the system now at a category two. While the cyclone isn't expected to make landfall, Far Northerners are being advised the threat is far from over. https://t.co/tGBGLIe70D @frankrusso85 #qldweather #7NEWS pic.twitter.com/bQ5OAlTdxP