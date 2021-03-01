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В Австралии непогода обесточила 40 тысяч домов

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Поселки в долине реки Херберт оказались отрезанными от основных автодорог из-за наводнений.
Непогода в Австралии
Непогода в Австралии
7NEWS

На северо-восточную часть Австралии сегодня, 2 марта, обрушился тропический циклон Ниран, более 40 тысяч домов остались без электричества и связи. Об этом сообщает 9News.

Циклон обрушился севернее Кэрнса в 05:00 по местному времени. Шквальным ветром были повалены деревья и повреждены линии электропередач.

Стихия разрушила несколько зданий в пригородах Таунсвилла. Более 40 тысяч домов остались без света. Поселки Лусинда, Галифакс, Макнад и Корделия, расположенные в долине реки Херберт, оказались отрезаны от основных автодорог из-за наводнений.

Скорость порывов ветра достигала 38 м/с, объем выпавших осадков превысил 250 мм. Ожидается, что циклон продолжит свое движение на север вдоль восточного побережья Австралии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден утвердил декларацию о масштабном бедствии в штате Оклахома из-за суровой зимней погоды.

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Теги: Австралия, видео, фото, разрушения, непогода, циклон, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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