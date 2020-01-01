Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС ввел санкции против России по делу Навального

Комментариев: 0
Под новые санкции Брюсселя попали глава Следкома РФ, генпрокурор, глава ФСИН и глава Росгвардии.
ЕС вводит новые санкции против России
ЕС вводит новые санкции против России
facebook.com eucouncil

Европейский союз во вторник, 2 марта, вводит санкции против россиян из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным агентства, соответствующий правовой акт уже принят в письменной форме, и "в самом скором времени" его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что в санкционный список попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

Ожидается, что аналогичное решение сегодня примут США.

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу Ив Роше. Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, поскольку Навальный после отравления в России ядом из группы Новичок на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции.

Европейский суд по правам человека постановил освободить Навального, однако Россия проигнорировала это решение.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, санкции, Навальный, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь