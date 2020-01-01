ЕС ввел санкции против России по делу Навального

Под новые санкции Брюсселя попали глава Следкома РФ, генпрокурор, глава ФСИН и глава Росгвардии.

Европейский союз во вторник, 2 марта, вводит санкции против россиян из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным агентства, соответствующий правовой акт уже принят в письменной форме, и "в самом скором времени" его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что в санкционный список попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

Ожидается, что аналогичное решение сегодня примут США. Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу Ив Роше. Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, поскольку Навальный после отравления в России ядом из группы Новичок на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека постановил освободить Навального, однако Россия проигнорировала это решение.

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