COVAX до лета распространит почти 240 млн вакцин в 142 странах

Страны получат 237 миллионов доз вакцины AstraZeneca и еще 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer.

До конца мая по программе доступа к вакцинам от коронавируса COVAX будет доставлено 237 миллионов доз препарата AstraZeneca в 142 страны. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в COVAX, передает Reuters.

При этом график доставки доз, составленный AstraZeneca и Индийским институтом сыворотки крови, будет разделен на отдельные двухмесячные периоды. Первый этап - в феврале-марте, а второй - в апреле-мае.

Сроки доставки будут зависить от разных факторов, включая национальные требования регуляторных органов, наличие поставок и выполнения других критериев, таких как утвержденные национальные планы развертывания и вакцинации.

"Это беспрецедентное партнерство, которое не только изменит ход пандемии, но и изменит способ реагирования мира на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на совместном брифинге с представителями Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и альянсом вакцин GAVI, который является соруководителем COVAX.

В COVAX добавили, что примерно 1,2 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer-BioNTech также планируется доставить в первом квартале 2021 года.

COVAX - это программа, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения для предоставления вакцин бедным и странам со средним уровнем дохода. Инициатива начала свою деятельность на прошлой неделе поставками первых доз в Гану и Кот-д'Ивуар.

На прошлой неделе стало известно, что первой страной в мире, получившей вакцины по программе COVAX, стала Гана. Позже сообщалось, что первым в мире прививку от коронавируса рамках COVAX сделали президенту Ганы. 76-летний глава государства подчеркнул, что вакцина AstraZeneca безопасна.

А сегодня вторая страна - Ангола - получила вакцины по программе COVAX. В столицу доставили более 600 тыс. препарата от коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet