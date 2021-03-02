Военная империя. Зачем США базы за рубежом

В более чем 150 странах мира служат около 220 тысяч военнослужащих и гражданских лиц США, американских баз за границей насчитывают до 800.

США содержат огромное количество военных баз за рубежом. Из-за количества огромного количества угроз невоенного характера возникает вопрос о целесообразности таких трат.

Министерство обороны США тратит более 700 млрд долларов в год на вооружение и поддержание боевой готовности - это больше, чем следующие за США по расходам 10 стран вместе взятые, пишет USA Today.

Так стоит ли действительно тратит такие деньги?

Масштабы впечатляют

В конце Второй мировой войны у США было менее 80 зарубежных военных баз, большинство из которых располагались на территории побежденных противников - Германии и Японии. Сегодня, по данным Пентагона и стороннего внешнего эксперта Дэвида Вайна, профессора антропологии Американского университета в Вашингтоне, их насчитывается до 800. По данным министерства обороны США, в более чем 150 странах служат около 220 тыс. военнослужащих и гражданских лиц.

Китай, являющийся второй по величине экономикой в мире и, по общему мнению, крупнейшим соперником США, имеет только одну официальную военную базу за рубежом - в Джибути, на Африканском Роге.

Великобритания, Франция и Россия вместе взятые имеют до 60 зарубежных баз. В море у США 11 авианосцев. У Китая их два. У России один.

Точное количество американских баз сложно определить из-за секретности, бюрократии и смешанных определений. Некоторые утверждают, что цифра 800 - это завышенная оценка из-за того, что Пентагон рассматривает несколько базовых объектов, расположенных рядом друг с другом, как отдельные объекты. USA Today определили даты открытия более 350 из этих баз. Неясно, какое количество из оставшихся находится в активном использовании.

Но все равно масштабы зарубежного американского присутствия впечатляют.

Только в Германии около 45 тысяч американцев каждый день ходят на работу в Военное сообщество Кайзерслаутерна, сеть баз армии и ВВС США, где расположены школы, жилые комплексы, стоматологические клиники, больницы, общественные центры, спортивные клубы, фуд-корты, военная полиция и розничные магазины.

Около 60 тысяч американских военнослужащих и гражданских лиц размещены в Японии; еще 30 тысяч в Южной Корее.

Зачем столько тратить?

В условиях кардинального изменения угроз безопасности у многих в США возникает вопрос – а зачем все это содержать?

По словам некоторых аналитиков, наиболее серьезные угрозы для США все чаще носят невоенный характер. Среди них – кибератаки, дезинформация, экономическое доминирование Китая, изменение климата и вспышки болезней, таких как COVID-19, который подорвал экономику США, как никакое другое событие со времен Великой депрессии.

Трита Парси, соучредитель Института Куинси ответственного государственного управления, вашингтонского аналитического центра, который выступает за военную сдержанность США за рубежом, отмечает, что поддержание крупных боевых сил в тысячах миль от берегов США является дорогостоящим, громоздким и анахроничным. "Они были предназначены для мира, который все еще сталкивался с другим военным гегемоном, - говорит Парси. - Теперь пандемии, климатический хаос, искусственный интеллект и 5G гораздо важнее для национальной безопасности Америки, чем наличие 15 баз в Индийском океане".

Многие военные базы остались в наследство от холодной войны и уже не так нужны.

"Большая часть нашего военного присутствия по всему миру в настоящий момент действительно осуществляется просто по привычке, - отмечает Бенджамин Фридман, директор по политике вашингтонского аналитического центра Приоритеты в области обороны, который выступает за сокращение мировой роли американских вооруженных сил. - Если в какой-то момент для этого было стратегическое оправдание, то зачастую его уже нет".

После 11 сентября войны и различные американские антитеррористические рейды и военные действия по всему миру унесли жизни более 7 тысяч американских солдат и стоили федеральному правительству, согласно проекту Военные расходы (Costs of War) Университета Брауна, 6,4 трлн долларов.

Менее чем за 5% этого времени пандемия коронавируса привела к более чем 70-кратным человеческим жертвам, поскольку в США погибло более 500 тыс. человек - и цена этим потерям также не менее 6 трлн долларов.