В Афганистане застрелили трех сотрудниц телевидения

В городе Джелалабад на востоке Афганистана были убиты три сотрудницы местной телерадиокомпании Enikass TV. Неизвестный открыл по женщинам огонь, когда они направлялись с работы домой, пишет Reuters.

"Они шли домой из офиса пешком, когда их застрелили", - сообщил директор телевизионной сети Залмай Латифа.

Никто на себя не взял ответственность за убийство журналисток.

Миссия ООН в Афганистане осудила эти убийства.

Another dreadful day for media in #Afghanistan, UNAMA grieves with the families of the female media professionals killed today in #Jalalabad. UN calls for prompt, transparent & independent investigations into these brutal killings. Time to #ProtectJournalists! #EndImpunity