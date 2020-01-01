Санкции из-за Навального: Минфин США назвал имена

Под санкциями оказались директор ФСБ, генпрокурор РФ, заместители министра обороны, а также научно-исследовательские институты.

Навального осудили на 3,5 года колонии

Министерство финансов США опубликовало список граждан Российской Федерации, которые попали в санкционный список из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями - физические лица и НИИ, пишет ТАСС.

Так, Вашингтон ввел санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, генпрокурора Игоря Краснова, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова.

Также санкции введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Киев отреагировал на новые санкции против России

Ранее против Росси по делу Навального ввел санкции ЕС. Под новые санкции Брюсселя попали глава Следкома РФ, генпрокурор, глава ФСИН и глава Росгвардии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet