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В Калифорнии в ДТП погибли 15 человек - СМИ

Комментариев: 1
На трассе столкнулись грузовик и автомобиль, в котором находилось 27 человек. 14 пассажиров погибли на месте аварии.
Водитель грузовика получил легкие травмы
Водитель грузовика получил легкие травмы
nytimes.com

В американском штате Калифорния в результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек. Авария произошла около семи часов утра по местному времени на государственной трассе 115 недалеко от границы с Мексикой, пишет The New York Times.

На автодороге столкнулись грузовик, перевозивший гравий, и внедорожник Ford с 27 пассажирами.

14 человек погибли на месте. Еще девять человек были доставлены в больницы, впоследствии одна пострадавшая скончалась.

Представитель Калифорнийского дорожного патруля Джейк Санчес сказал, что водитель грузовика получил легкие травмы. По словам Санчеса, автомобиль Ford максимально может перевозить семь-восемь человек.

Причины происшествия не сообщаются.

До этого стало известно, что на Прикарпатье в ДТП пострадали пять человек. Водитель легкового авто не справился с управлением, въехал в дерево, а затем - в кювет.

Также Korrespondent.net писал, что в Киеве пешеход погиб под колесами двух автомобилей. Мужчина перебегал многополосную дорогу в неположенном месте. 

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Теги: США, ДТП, смерть, Калифорния, авария, гибель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ldferwws    02.03.2021, 21:15
Оценка:  -19
ldferwws
Если бы они не погибли в ДТП,их всё-равно бы или копы коленом задушили бы на улице,или их бы тупо пристрелили...Ведь ни тому,ни другому в этой"сверхдержаве"уже давным-давно никто не удивляется...
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