В Калифорнии в ДТП погибли 15 человек - СМИ

На трассе столкнулись грузовик и автомобиль, в котором находилось 27 человек. 14 пассажиров погибли на месте аварии.

В американском штате Калифорния в результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек. Авария произошла около семи часов утра по местному времени на государственной трассе 115 недалеко от границы с Мексикой, пишет The New York Times.

На автодороге столкнулись грузовик, перевозивший гравий, и внедорожник Ford с 27 пассажирами.

14 человек погибли на месте. Еще девять человек были доставлены в больницы, впоследствии одна пострадавшая скончалась.

Представитель Калифорнийского дорожного патруля Джейк Санчес сказал, что водитель грузовика получил легкие травмы. По словам Санчеса, автомобиль Ford максимально может перевозить семь-восемь человек.

Причины происшествия не сообщаются.

До этого стало известно, что на Прикарпатье в ДТП пострадали пять человек. Водитель легкового авто не справился с управлением, въехал в дерево, а затем - в кювет.

Также Korrespondent.net писал, что в Киеве пешеход погиб под колесами двух автомобилей. Мужчина перебегал многополосную дорогу в неположенном месте.

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