Санкции из-за Навального. Кого накажут в России

Евросоюз и США ввели санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального.

Пока российского оппозиционера Алексея Навального вроде как перевели в колонию в городе Покров Владимирской области, Евросоюз и США ввели санкции против российских чиновников из-за его задержания.

Под санкции попали ряд чиновников, хотя соратники Алексея Навального предлагали включить в санкционный список 35 человек, включая российских бизнесменов, но США и ЕС пока на это не пошли.

Кто в списке

Под санкции ЕС попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Это не первые санкции Евросоюза из-за преследования Навального. В октябре 2020 года из-за отравления политика ЕС ввел ограничительные меры против шести чиновников (включая главу ФСБ Александра Бортникова) и одного научно-исследовательского института.

Санкции США введены против первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина.

Власти США отметили, что считают ФСБ причастным к отравлению Навального.

Реакция Москвы

Министерство иностранных дел России назвало новые санкции Евросоюза и США из-за преследования политика Алексея Навального «враждебным антироссийским выпадом». \

“Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично”, - заявили в МИД РФ.

МИД заявил, что подобные действия США еще больше «выхолащивают двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания».

“Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, проваляться и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем”, - подчеркнули в российском министерстве.

Без помощи

США не будут оказывать России помощь, за исключением срочной гуманитарной, из-за ситуации с Навальным, сообщили в американском Госдепартаменте.

Также Россию исключат из списка стран, куда разрешено продавать и экспортировать вооружения. Вашингтон прекратит все программы иностранного военного финансирования с участием Москвы и не будет предоставлять ей кредиты, кредитные гарантии и прочую финансовую помощь. Решение о санкциях вступит в силу через 15 дней после уведомления Конгресса США.