Умер регги-музыкант Банни Уэйлер

Известный регги-исполнитель, друг Боба Марли скончался на 74 году жизни. Его здоровье ухудшилось после второго инсульта.

Ямайский музыкант, один из создателей группы Wailers Банни Уэйлер скончался во вторник, 2 марта, в одной из больниц в столице Ямайки Кингстоне. Музыканту было 73 года, пишет Jamaica Observer со ссылкой на менеджера исполнителя Максина Стоува.

Причины смерти не уточняются. Известно, что в июле 2020 года певец перенес второй инсульт. Здоровье его ухудшилось.

Настоящее имя Банни Уэйлера - Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которую также входил знаменитый Боб Марли.

В 1970-х Банни Уэйлер покинул коллектив и начал сольную карьеру. Он трижды получал премию Грэмми за лучший альбом в стиле регги.

Музыкальные издания Billboard и Rolling Stone называют Уэйлера легендой регги.

В 2017 году правительство Ямайки наградило его одной из высших государственных наград страны - орденом За заслуги.

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