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Умер регги-музыкант Банни Уэйлер

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Известный регги-исполнитель, друг Боба Марли скончался на 74 году жизни. Его здоровье ухудшилось после второго инсульта.
Billboard и Rolling Stone назвали Уэйлера легендой регги
Billboard и Rolling Stone назвали Уэйлера легендой регги
buzz-caribbean.com

Ямайский музыкант, один из создателей группы Wailers Банни Уэйлер скончался во вторник, 2 марта, в одной из больниц в столице Ямайки Кингстоне. Музыканту было 73 года, пишет Jamaica Observer со ссылкой на менеджера исполнителя Максина Стоува.

Причины смерти не уточняются. Известно, что в июле 2020 года певец перенес второй инсульт. Здоровье его ухудшилось.

Настоящее имя Банни Уэйлера - Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которую также входил знаменитый Боб Марли.

В 1970-х Банни Уэйлер покинул коллектив и начал сольную карьеру. Он трижды получал премию Грэмми за лучший альбом в стиле регги.

Музыкальные издания Billboard и Rolling Stone называют Уэйлера легендой регги.

В 2017 году правительство Ямайки наградило его одной из высших государственных наград страны - орденом За заслуги.

До этого мы писали о смерти украинского актера Ивана Марченко. За два дня до смерти ему исполнилось 44 года.

Добавим, что умер первый украинский министр иностранных дел Анатолий Зленко на 83-м году жизни.
 

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Теги: смерть, музыкант, Ямайка, умер
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Источник: korrespondent.net

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