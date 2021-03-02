В Боливии из-за невыдержавшего ограждения разбились студенты

Перила не выдержали натиска студентов, в результате чего несколько человек рухнули с большой высоты. Погибло как минимум пять человек.

В Боливии в университете Эль-Альто во время митинга на пятом этаже из-за натиска огромного количества студентов не выдержало ограждение. В результате несколько человек разбились насмерть, пишет Explica.

"На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации ", - сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо.

Смертельная трагедия случилась во вторник, 2 марта, на факультете экономических, финансовых и административных наук.

Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших. "Ждем скорейшего выяснения фактов", – написал Арсе в Twitter.

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Donde est'a la la distancia de la seguridad contra el CORONAVIRUS ? pic.twitter.com/bsWvtf3fA1 — Juana (@Juana71620904) March 2, 2021

До этого сообщалось о гибели 15 человек в Калифорнии. Там грузовик столкнулся с легковым авто.

Добавим также, что в Конго от неизвестной болезни умерли 15 человек. Первый случай был обнаружен месяц назад. Жертвами становились жители региона на границе с Анголой. Это люди от 60 до 80 лет.

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