В Боливии из-за невыдержавшего ограждения разбились студенты
В Боливии в университете Эль-Альто во время митинга на пятом этаже из-за натиска огромного количества студентов не выдержало ограждение. В результате несколько человек разбились насмерть, пишет Explica.
"На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации ", - сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо.
Смертельная трагедия случилась во вторник, 2 марта, на факультете экономических, финансовых и административных наук.
Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших. "Ждем скорейшего выяснения фактов", – написал Арсе в Twitter.
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Donde est'a la la distancia de la seguridad contra el CORONAVIRUS ? pic.twitter.com/bsWvtf3fA1— Juana (@Juana71620904) March 2, 2021
До этого сообщалось о гибели 15 человек в Калифорнии. Там грузовик столкнулся с легковым авто.
Добавим также, что в Конго от неизвестной болезни умерли 15 человек. Первый случай был обнаружен месяц назад. Жертвами становились жители региона на границе с Анголой. Это люди от 60 до 80 лет.
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