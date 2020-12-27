В Австрии после COVID-вакцинации умерли десятки человек

Все умершие привились препаратом Pfizer/BioNTech, однако власти страны заявляют, что связь смертей пациентов с вакцинацией не установлена.

За два месяца вакцинации против коронавируса в Австрии после получения прививки препаратом Pfizer/BioNTech скончался 41 человек. Об этом во вторник, 2 марта, сообщается на сайте Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.

"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer-BioNTech)", - указано в докладе по вакцинации за период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.

Авторы отчета подчеркнули, что связь смертей пациентов с прививкой не установлена.

"У троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с прививкой, у 11 - вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого пациенты умерли. Еще 19 человек ранее имели серьезные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти. Другие восемь случаев еще уточняются или не удалось получить никакой дополнительной информации", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в целом зарегистрировано 6676 уведомлений о вероятных побочных эффектах вакцин, большинство - после укола препаратом AstraZeneca. При этом, согласно отчету, вакцина AstraZeneca демонстрирует более высокий показатель, чем вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna.

Как сообщалось, в Швейцарии заявили о смерти 22 граждан после 23 декабря - старта COVID-вакцинации в стране. Для прививок используются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

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