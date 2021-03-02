В Южном Судане упал пассажирский самолет - СМИ

В районе падения судна нет покрытия сети, в связи с чем точное количество жертв пока неизвестно, информировал директор столичного аэропорта.

Вблизи города Пиери в Южном Судане потерпел крушение пассажирский авиалайнер компании South Supreme Airlines, количество жертв уточняется. Об этом вечером во вторник, 2 марта, сообщило агентство Анадолу.

"Коммерческий самолет потерпел крушение вблизи города Пиери в штате Джонглей, когда направлялся в Джубу", - сообщил изданию директор международного аэропорта Джубы Кур Кой.

По его словам, борт упал сразу после вылета в 17:00. Погибли несколько человек.

Как объяснил Кой, в районе падения судна нет покрытия сети, в связи с чем точное количество жертв пока неизвестно.

В то же время, предположительно, кадры с места авиакатастрофы транслирует местное телевидение.

South Sudan: Several feared dead in plane crash pic.twitter.com/kBvfrFLfFM — Mumbai / Ziya (@InfoMumbai) March 2, 2021

Напомним, в 2017 году в аэропорту Южного Судана разбился самолет авиакомпании South Supreme Airlines с 44 пассажирами на борту. Все они выжили.

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