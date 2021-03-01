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Первая южноамериканская страна получила вакцины по механизму COVAX

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Колумбия стала первым государством на американском континенте, получившим COVID-вакцину по COVAX.
В Колумбии низкий показатель вакцинации от коронавируса
В Колумбии низкий показатель вакцинации от коронавируса

В колумбийскую столицу Боготу доставлена первая партия вакцины против коронавируса по международной программе COVAX. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что накануне Колумбия получила 117 тысяч доз препарата Pfizer/BioNTech. В целом власти ожидают 20 миллионов доз.

По данным издания, в республике один из самых низких показателей по вакцинации от коронавируса в мире - страна иммунизировала 0,3% населения.

По последним данным, в Колумбии с населением 51,2 миллиона человек зафиксировано 2,6 миллиона случаев COVID-19, из них 2,2 миллиона закончились выздоровлением и почти 60 тысяч - смертью.

Страна на 11 месте в мире и на втором (после Бразилии) в Южной Америке по заболеваемости.

Напомним, первой в мире вакцины от коронавируса по программе COVAX получила африканская страна Гана - 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии.

Также сообщалось, что 624 тысячи доз препарата AstraZeneca в рамках COVAX получила Ангола.

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Теги: Колумбия, вакцина, ВОЗ, вакцинация, Южная Америка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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