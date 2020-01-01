Санкции США из-за Навального: названы компании

Десять российских, три немецких и одна швейцарская организации действовали вразрез с интересами нацбезопасности Штатов, заявили в Вашингтоне.

Министерство торговли США обнародовало список компаний, которые попали под ограничения из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом во вторник, 2 марта, сообщило агентство ТАСС.

Напомним, Штаты ввели санкции против 14 организаций, "действующих вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", и семи должностных лиц высшего ранга в России.

"Среди российских организаций в списке, помимо 27-го Научного центра Минобороны, значатся компании Химмед, Фемтеко, Интерлаб, Лабинвест, Аналит продактс, Интертек инструментс, Pharmcontract, Rau Farm, Регионснаб", - перечислили в ведомстве.

Кроме того, в "черный список" Минторга попали немецкие компании ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарская ChimConnect AG.

Как объяснили в министерстве, упомянутые компании причастны к "российским программам оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия".

Попадание в санкционный список означает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий.

Как сообщалось, накануне санкции против России по делу Алексея Навального ввели Евросоюз и США. В Москве назвали это "враждебным антироссийским выпадом" и призвали "не играть с огнем".

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