ВОЗ отметила ухудшение ситуации с COVID в Европе

За последние сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зафиксировано в таких европейских странах, как Франция, Италия, Чехия и Польша.

В ВОЗ обеспокоены ситуацией с пандемией коронавируса в Европе

В Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах появились признаки новой волны коронавируса, в связи с чем необходимо соблюдать карантинные ограничения. Об этом во вторник, 2 марта, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в Twitter.

По его словам, ситуация в регионе ухудшилось, хотя в феврале пандемия в Европе пошла на спад.

"Четыре из 10 стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе", - сообщил специалист и добавил, что Европа стала вторым регионом в мире по заболеваемости коронавирусом.

В связи с этим Клюге призвал делать все необходимое, чтобы остановить передачу вируса.

Так, за последние сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зафиксировано в таких европейских странах, как Франция (почти 23 тысячи), Италия (17 тысяч), Чехия (более 12 тысяч) и Польша (свыше семи тысяч).

Напомним, первые партии вакцины от COVID-19 по программе COVAX уже получили африканские страны Гана и Ангола, а также южноамериканская Колумбия.

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