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В Боливии мужчина, выживший в авиакатастрофе, уцелел в смертельном ДТП

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Эрвин Тумири Чоке был одним из пассажиров, которым удалось выжить при крушении самолета в Колумбии более четырех лет назад.
Автобус упал с высоты 70 метров
Автобус упал с высоты 70 метров
twitter.com/LaCaverna33

В центральной части Боливии при падении автобуса с большой высоты погиб 21 человек. При этом один из выживших пассажиров оказался "рожденным в рубашке". Об этом во вторник, 2 марта, сообщило местное издание Opini'on Bolivia.

Отмечается, что Эрвин Тумири Чоке был одним из шести пассажиров, которым удалось выжить при крушении самолета в Колумбии в ноябре 2016 года.

Накануне же Эрвин из города Кочабамба направлялся на работу в город Чиморе на автобусе, который упал с высоты 70 метров. Предварительно, погиб 21 человек из 45 пребывавших в салоне. Поиски тел или выживших продолжаются.

При этом переживший смертельное ДТП мужчина получил легкие травмы. Состояние его стабильное, информирует издание.

 Дважды выживший Эрвин Тумири Чоке. Фото: twitter.com/juandiosorio7

Как сообщалось, накануне в боливийском университете Эль-Альто во время студенческого митинга образовалась давка в коридоре. Поскольку перила не выдержали и сломались, студенты свалились вниз. Погибли пятеро человек, еще трое попали в реанимацию.

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Теги: авиакатастрофа, ДТП, Боливия, автобус
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Источник: korrespondent.net

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