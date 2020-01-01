Байден готов направлять Украину к реформам - посол

Глава Белого дома может действовать жестко, только чтобы Украина состоялась как успешное государство, считает экс-посол США.

Президент США Джо Байден выражает готовность подталкивать Украину к реформированию даже, если понадобится, в жесткой форме. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, сообщило во вторник, 2 марта, агентство Укринформ.

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - отметил дипломат.

По его словам, такое подталкивание будет полезным, тем более что "Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине".

В то же время, подчеркнул Пайфер, в Штатах обеспокоены замедлением украинских реформ в течение последнего года, однако одобряют то, как президент Владимир Зеленский выступил против нардепа Виктора Медведчука.

Напомним, ранее в Пентагоне озвучили условие для выделения Украине 150 миллионов долларов - значительный прогресс в реформировании сферы обороны.

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