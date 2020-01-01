При крушении самолета в Южном Судане погибли 10 человек

Восемь женщин и мужчина, а также двое членов экипажа стали жертвами авиакатастрофы вблизи города Пиери.

Жертвами авиакатастрофы самолета компании South Supreme Airlines в Южном Судане стали десять человек. Об этом в ночь со вторника на среду, 3 марта, сообщило агентство Анадолу со ссылкой на региональные власти.

Отмечается, что борт разбился в округе Урор штата Джонглей. На борту находились восемь пассажиров (семь женщин и мужчина) и два члена экипажа, все они погибли.

Личности жертв катастрофы устанавливают.

По данным издания US Today News, самолет был арендован бизнесменами. Причина его падения пока неизвестна.

При этом в авиакомпании заявили, что им неизвестно, что произошло с бортом.

Напомним, накануне вблизи города Пиери в Южном Судане упал коммерческий самолет. Поскольку в зоне крушения судна нет покрытия сети, количество жертв оставалось неизвестным.

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