При крушении самолета в Южном Судане погибли 10 человек
Жертвами авиакатастрофы самолета компании South Supreme Airlines в Южном Судане стали десять человек. Об этом в ночь со вторника на среду, 3 марта, сообщило агентство Анадолу со ссылкой на региональные власти.
Отмечается, что борт разбился в округе Урор штата Джонглей. На борту находились восемь пассажиров (семь женщин и мужчина) и два члена экипажа, все они погибли.
Личности жертв катастрофы устанавливают.
По данным издания US Today News, самолет был арендован бизнесменами. Причина его падения пока неизвестна.
При этом в авиакомпании заявили, что им неизвестно, что произошло с бортом.
Напомним, накануне вблизи города Пиери в Южном Судане упал коммерческий самолет. Поскольку в зоне крушения судна нет покрытия сети, количество жертв оставалось неизвестным.
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