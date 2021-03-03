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В США уточнили число погибших в дорожной аварии на границе с Мексикой

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На автодороге в районе небольшого американского приграничного города Холтвилл погибли 12 человек, еще один скончался в больнице.

В результате ДТП в южной части штата Калифорния погибли 13 человек, а не 15, как информировали СМИ, еще не менее шести были травмированы. Об этом во вторник, 2 марта, заявил шеф полиции региона Омар Уотсон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал FoxNews.

Как рассказал главный полицейский штата, внедорожник и грузовик столкнулись в районе небольшого американского города Холтвилл на американо-мексиканской границе.

Во внедорожнике ехали 25 человек, включая водителя. При этом 12 из них погибли на месте и один - в медучреждении. Власти выясняют, есть ли среди погибших граждане США.

По словам Уотсона, руководство штата обратилось за помощью к мексиканским коллегам, чтобы совместными усилиями установить обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось, ранее в Боливии автобус упал с высоты 70 метров, в результате чего погиб, предварительно, 21 пассажир.

В Киеве пешеход погиб под колесами двух автомобилей

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Теги: США, ДТП, Калифорния, граница, видео, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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