В США уточнили число погибших в дорожной аварии на границе с Мексикой

В результате ДТП в южной части штата Калифорния погибли 13 человек, а не 15, как информировали СМИ, еще не менее шести были травмированы. Об этом во вторник, 2 марта, заявил шеф полиции региона Омар Уотсон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал FoxNews.

Как рассказал главный полицейский штата, внедорожник и грузовик столкнулись в районе небольшого американского города Холтвилл на американо-мексиканской границе.

Во внедорожнике ехали 25 человек, включая водителя. При этом 12 из них погибли на месте и один - в медучреждении. Власти выясняют, есть ли среди погибших граждане США.

По словам Уотсона, руководство штата обратилось за помощью к мексиканским коллегам, чтобы совместными усилиями установить обстоятельства и причины аварии.

