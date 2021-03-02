В Италии выявили нигерийский штамм COVID-19
На севере Италии, в городе Брешиа, зафиксирован случай заражения нигерийским типом мутации коронавируса, против которого вакцины могут быть неэффективны. Об этом во вторник, 2 марта, сообщило агентство ANSA.
"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, которые вызывают обеспокоенность, поскольку нынешние вакцины против Covid могут быть неэффективны", - цитирует издание президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.
Отмечается, что в упомянутом населенном пункте действуют ограничения, характерные для "оранжевой зоны" карантина.
Как сообщалось, особую мутацию коронавируса выявили в Нигерии в конце декабря. По словам экспертов, новый штамм не аналогичен британскому, но имеет некоторое сходство с южноафриканским.
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