Северная Корея получит 1,7 млн доз COVID-вакцины

Пхеньян не сообщал об обнаруженных случаях заражения COVID-19, но с начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры и закрыты границы.

КНДР получит около 1,7 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 3 марта.

"Согласно плану распределения вакцин, обнародованному COVAX, с февраля по май в КНДР будет поставлено в общей сложности 1 млн 704 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca. Этого хватит, чтобы привить около 852 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Северная Корея входит в число 92 стран с низким уровнем благосостояния и подпадает под действие плана COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса.

Пхеньян не сообщал об обнаруженных случаях заражения COVID-19 в стране, но с начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры и закрыты границы.

COVAX – глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее хакеров из Северной Кореи обвинили в атаке на Pfizer. Они пытались взломать сервера американской фармацевтической компании, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.

Также сообщалось, что корпорация Microsoft зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса.

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