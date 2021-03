В Нидерландах произошел взрыв возле COVID-центра

В нидерландском городе Бовенкарспел сегодня, 3 марта, возле центра по тестированию на COVID-19 прогремел взрыв. Об этом сообщает телерадиовещание Нидерландов.

По предварительной версии полиции, сработало самодельное взрывное устройство, установленное в металлической трубе снаружи здания.

Было выбито около пяти окон. В здании находился охранник. В результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв произошел в 06:55 утра, когда на улице не было прохожих. Очевидцы сообщают об очень громком звуке взрыва.

