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Навальный будет отбывать срок в колонии, где производят трусы

Комментариев: 3
Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту.
Колония выполняет контракты для Управления ФСИН по Владимирской области
Колония выполняет контракты для Управления ФСИН по Владимирской области
Дождь / Twitter

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области России, в которую был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, занимается производством нижнего белья для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом накануне сообщило издание The Insider.

Указано, что в 2018 году колония получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку 4 тысяч мужских трусов, кальсон и 1,6 тысячи мужских сорочек на общую сумму 821 тысяча рублей (более 11 тысяч долларов – ред.).

Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту. На сайте регионального УФСИН можно найти каталог с сувенирами, обувью и одеждой, которые производятся местными заключенными.

Ранее сообщалось, что Навальный позвонил своему возможному отравителю из ФСБ и опубликовал разговор. Тот рассказал, как очищал изъятую одежду политика от следов Новичка. По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.

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Теги: Россия, Оппозиция, трусы, белье, колония, нижнее белье, Навальный, российская оппозиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗаелоПластинку    03.03.2021, 12:27
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Символично. Трусы хоть синие?
Lyonya-Space    03.03.2021, 12:38
Оценка:  +3
Lyonya-Space
И с дыркой в районе ануса.
Путин-Xyйло    03.03.2021, 13:57
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А Навальному не пофиг? Он же эти трусы шить будет. А вот носить их будет Хубло
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