Навальный будет отбывать срок в колонии, где производят трусы

Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту.

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области России, в которую был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, занимается производством нижнего белья для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом накануне сообщило издание The Insider.

Указано, что в 2018 году колония получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку 4 тысяч мужских трусов, кальсон и 1,6 тысячи мужских сорочек на общую сумму 821 тысяча рублей (более 11 тысяч долларов – ред.).

Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту. На сайте регионального УФСИН можно найти каталог с сувенирами, обувью и одеждой, которые производятся местными заключенными.

Ранее сообщалось, что Навальный позвонил своему возможному отравителю из ФСБ и опубликовал разговор. Тот рассказал, как очищал изъятую одежду политика от следов Новичка. По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.

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