Кремль назвал новые санкции вмешательством

Накануне санкции против России по делу Алексея Навального ввели Евросоюз и США. Москва намерена ответить.

В Кремле считают новые санкции США и Евросоюза вмешательством в дела страны, заявил в среду, 3 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям... Они являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", - подчеркнул Песков.

По его словам, новые санкции против российских граждан по сути дублируют ограничения, установленные для них российским законодательством.

"Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены так называемые санкции, ограничения скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами", - сказал Песков.

Также он добавил, что РФ не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств. Москва подготовит ответ на санкции.

Кроме того, Песков назвал возмутительными заявления США об отравлении Навального.

Как сообщалось, накануне санкции против России по делу Алексея Навального ввели Евросоюз и США. Под ограничения попали ряд топ-чиновников РФ и несколько организаций.

В Москве назвали это "враждебным антироссийским выпадом" и призвали "не играть с огнем".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet