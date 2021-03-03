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Кремль назвал новые санкции вмешательством

Комментариев: 6
Накануне санкции против России по делу Алексея Навального ввели Евросоюз и США. Москва намерена ответить.
Кремль считает неприемлемыми новые санкции Запада
Кремль считает неприемлемыми новые санкции Запада
theins.ru

В Кремле считают новые санкции США и Евросоюза вмешательством в дела страны, заявил в среду, 3 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям... Они являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", - подчеркнул Песков.

По его словам, новые санкции против российских граждан по сути дублируют ограничения, установленные для них российским законодательством.

"Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены так называемые санкции, ограничения скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами", - сказал Песков.

Также он добавил, что РФ не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств. Москва подготовит ответ на санкции. 

Кроме того, Песков назвал возмутительными заявления США об отравлении Навального.

Как сообщалось, накануне санкции против России по делу Алексея Навального ввели Евросоюз и США. Под ограничения попали ряд топ-чиновников РФ и несколько организаций.

В Москве назвали это "враждебным антироссийским выпадом" и призвали "не играть с огнем".

 

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Теги: США, ЕС, Кремль, санкции, Дмитрий Песков, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Woodbrother    03.03.2021, 13:02
Оценка:  +2
Woodbrother
Опять кровожадные кремлевские дурачки чего то не поняли
fjyhffdlf    03.03.2021, 12:55
Оценка:  -26
fjyhffdlf
Китай уже высказался по этому поводу,справедливо назвав всё это внешним вмешательством в дела России.Именно поэтому России нужно дружить с Китаем.И именно эта дружба очень не понравится"сверхдержаве" ;под названием США. :-)
Woodbrother    03.03.2021, 12:58
Оценка:  +3
Woodbrother
Китай с на россией не дружит. Китай на россию сжирает заживо
Путин-Xyйло    03.03.2021, 13:56
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Какие откровения у кацапа! И что США - сверхдержава, и что без Китая раша - ничто! И это в одном посте. Вот только с пробелами беда.
Graddfeydd    03.03.2021, 12:33
Оценка:  +4
Graddfeydd
Снова запретят экспорт балалаек и матрешек в США? Или сейчас тролли набегут и начнут нам втирать, что, мол, Штаты там какие-то ракетные движки покупали и без рашки в космос им никак не попасть (только Маску вовремя, видимо, забыли сказать про эту "зависимость"?
Vixerunt    03.03.2021, 12:51
Оценка:  +4
Vixerunt
там наложили санкции на 5-6 чел из министерства и на научные институты которые на военку работают, а в нынешней рф не всё делается в рф; вот они как черви и заёрзали.
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