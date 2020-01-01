В США начали отменять масочный режим

Карантинные ограничения в американских штатах снимаются на фоне быстрого распространения COVID-вакцин.

В США штаты Техас и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных ограничений, среди которых и обязательное ношение защитных масок. Об этом сообщает NBC News.

Так, в Техасе планируют возобновить работу всех предприятий с 10 марта, а также отменят "большую часть" предыдущих ограничений.

"Пришло время открыть Техас на 100%. COVID не исчез внезапно, но ограничения больше не нужны", – заявил губернатор штата Грег Эббот.

Он добавил, что сейчас штат находится в совершенно другой ситуации, чем это было в марте 2020 года, когда вводились первые ограничения из-за коронавируса.

"Теперь у нас есть вакцины", – сказал Эбботт.

В свою очередь в Миссисипи уже со среды отменяют обязательное требование носить маски в общественных местах.

"Наши госпитализации и количество случаев резко упали, а вакцина быстро распространяется. Время пришло", – отметил губернатор штата Тейт Ривз.

В свою очередь директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски предостерегла власти от отмены карантина.

"Я действительно обеспокоена сообщениями о том, что все больше штатов отменяют именно те меры общественного здравоохранения, которые мы рекомендовали для защиты людей от COVID-19", – сказала она.

Напомним, еще в феврале в США допускали продолжение масочного режима и в 2022 году. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Также в США оценили эффективность строгого масочного режима, который действовал в Вашингтоне и 31 штате.

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