Пандемия ослабила демократию и свободу в мире - отчет

На данный момент 54 страны являются "несвободными", на их долю приходится 38% населения мира.

На фоне пандемии коронавируса в минувшем году снизился уровень глобальной свободы в мире. И сейчас в "свободных" странах живет менее 20% населения мира, в "несвободных" - 38%. Об этом свидетельствуют данные отчета Freedom House.

По данным отчета, уровень глобальной свободы в мире опускался последние 15 лет. А пандемия COVID-19 усилила спад демократии.

По состоянию на сейчас, 54 страны являются "несвободными", на их долю приходится 38% населения мира, что является самым высоким показателем с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году".

Отмечается, что антидемократические лидеры во всем мире использовали пандемию как прикрытие, чтобы ослабить политическую оппозицию и консолидировать власть.

Многие из тех, кто высказывал возражения против действий своих правительств в связи с пандемией, столкнулись с преследованием или привлечением к уголовной ответственности.

Отмечается, что карантин иногда был чрезмерным и часто сопровождался жестокостью.

В настоящее время в "свободных" странах проживает менее 20% населения мира.

Так, из 195 независимых стран, проанализированных в отчете, 73 - столкнулись с совокупным снижением показателей и только 28 - добились улучшений, что представляет наибольший разрыв за 15-летний период.

В Украине уровень свободы также снизился. В отчете говорится, что реформаторская кампания президента Владимира Зеленского застопорилась на фоне пандемии и политической коррупции, что вылилось в конституционный кризис.

В частности, в отчете упоминается фамилия главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Тем временем, в Крыму и на Донбассе - территориях, которые временно не подконтрольны Киеву - политические права и гражданские свободы продолжили падать.

Напомним, осенью прошлого года Украина получила статус "частично интернет-свободной" в отчете международной правозащитной организации Freedom House. За год до этого Украина также получала статус "частично свободной" в отчете Свобода в сети 2019 Freedom House.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet