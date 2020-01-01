В Польше новый всплеск заболеваемости COVID-19

За день в стране выявили почти 15,7 тысяч новых случаев болезни - это максимальная отметка с ноября.

В Польше за сутки выявили 15 698 новых заражений коронавирусом - это самый высокий показатель с 27 ноября. Об этом сообщает RMF24 в среду, 3 марта.

Данные среды является достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любой неделю.

В то же время последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8700, в прошлую среду - уже 12 146, всего с 7 января, теперь - 15698.

При этом скончались за день 309 пациентов с COVID-19. В больницах сейчас находятся более 15 тысяч больных, из них 1583 - в реанимации.

Напомним, что ранее Польша изменила правила въезда в страну. Для пересечения границы нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Также сообщалось, что в Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID. Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса зарегистрировали в Белостоке.

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