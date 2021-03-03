Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Партия Орбана вышла из крупнейшей фракции в Европарламенте

Комментариев: 0
В Европейской народной партии одобрили новые правила исключения депутатов из состава фракции, что не понравилось Будапешту.
Виктор Орбан не стал дожидаться официального исключения Фидес из состава ЕНП
Виктор Орбан не стал дожидаться официального исключения Фидес из состава ЕНП
Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о выходе его партии Фидес из группы Европейской народной партии (ЕНП) после принятия изменений в ее правила. Об этом сообщает 444.hu в среду, 3 марта.

Письмо Виктора Орбана к лидеру ЕНП Манфреду Веберу было обнародовано почти сразу после того, как появилась информация о результатах голосования – изменения поддержали 148 евродепутатов, 24 – против (включая Фидес) и 4 – воздержались.

Новые правила приостановления полномочий членов группы должны разрешить ЕНП исключить из своих рядов всю Фидес, а не отдельных депутатов.

"Изменения в правилах группы ЕНП – явно враждебный шаг против Фидес и наших избирателей. Ограничения возможности наших европарламентариев выполнять свои обязанности как избранных членов Европарламента лишает венгерских избирателей их демократических прав... Поэтому руководящий орган Фидес решил немедленно выйти из группы ЕНП", – говорится в письме Орбана.

Пока неизвестно, как дальше будет действовать Фидес в Европарламенте – независимо или присоединится к другой фракции. ЄНП после их выхода продолжит оставаться самой крупной фракцией Европарламента.

Напомним, в марте 2019 года Фидес была отстранена от членства в ЕНП. При этом ее евродепутаты оставались частью фракции в Европарламенте.

Отношения Фидес и ЕНП уже долгое время были непростыми. В крупнейшей фракции Европаламента критиковали партию Орбана за антиевропейскую риторику.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, Венгрия, депутаты, Европарламент, Фракция, Виктор Орбан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь