Партия Орбана вышла из крупнейшей фракции в Европарламенте

В Европейской народной партии одобрили новые правила исключения депутатов из состава фракции, что не понравилось Будапешту.

Виктор Орбан не стал дожидаться официального исключения Фидес из состава ЕНП Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о выходе его партии Фидес из группы Европейской народной партии (ЕНП) после принятия изменений в ее правила. Об этом сообщает 444.hu в среду, 3 марта.

Письмо Виктора Орбана к лидеру ЕНП Манфреду Веберу было обнародовано почти сразу после того, как появилась информация о результатах голосования – изменения поддержали 148 евродепутатов, 24 – против (включая Фидес) и 4 – воздержались.

Новые правила приостановления полномочий членов группы должны разрешить ЕНП исключить из своих рядов всю Фидес, а не отдельных депутатов.

"Изменения в правилах группы ЕНП – явно враждебный шаг против Фидес и наших избирателей. Ограничения возможности наших европарламентариев выполнять свои обязанности как избранных членов Европарламента лишает венгерских избирателей их демократических прав... Поэтому руководящий орган Фидес решил немедленно выйти из группы ЕНП", – говорится в письме Орбана.

Пока неизвестно, как дальше будет действовать Фидес в Европарламенте – независимо или присоединится к другой фракции. ЄНП после их выхода продолжит оставаться самой крупной фракцией Европарламента.

Напомним, в марте 2019 года Фидес была отстранена от членства в ЕНП. При этом ее евродепутаты оставались частью фракции в Европарламенте.

Отношения Фидес и ЕНП уже долгое время были непростыми. В крупнейшей фракции Европаламента критиковали партию Орбана за антиевропейскую риторику.

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