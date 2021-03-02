Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Инвесторы с Reddit за день увеличили доход американца на $25 млрд

Комментариев: 0
Американец всего за день в рейтинге миллиардеров поднялся сразу на 19 позиций. Теперь его состояние составляет более 64 млрд долларов.
Гилберт за день рекордно разбогател
Гилберт за день рекордно разбогател
inventure.com.ua

Инвесторы-любители с американского социального новостного портала Reddit за один день увеличили состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэна Гилберта на 25 млрд долларов, пишет Bloomberg.

59-летний Гилберт поднялся на 19 позиций в рейтинге миллиардеров Bloomberg благодаря внимаю трейдеров-спекулянтов с Reddit. Так, сейчас основатель Rocket Cos. занимает в рейтинге 16 позицию с состоянием 64,1 млрд долларов.

Акции компании составляют 93% капитала Гилберта.

Состояние американца рекордно увеличивается не в первый раз. В августе 2020 года его капитал вырос более чем в четыре раза после того, как Rocket Co. стала публичной компанией.

Напомним, что основатель Alibaba Джек Ма больше не самый богатый человек Китая. Он находится на четвертом месте в списке.

Ранее мы писали, глава сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд стала самой молодой миллиардершей. Капитал 31-летней Херд, владеющей 11,6% акций компании, достиг 1,6 млрд долларов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, США, акции, состояние, миллиардер, миллиард
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь