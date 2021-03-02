Инвесторы с Reddit за день увеличили доход американца на $25 млрд

Американец всего за день в рейтинге миллиардеров поднялся сразу на 19 позиций. Теперь его состояние составляет более 64 млрд долларов.

Инвесторы-любители с американского социального новостного портала Reddit за один день увеличили состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэна Гилберта на 25 млрд долларов, пишет Bloomberg.

59-летний Гилберт поднялся на 19 позиций в рейтинге миллиардеров Bloomberg благодаря внимаю трейдеров-спекулянтов с Reddit. Так, сейчас основатель Rocket Cos. занимает в рейтинге 16 позицию с состоянием 64,1 млрд долларов.

Акции компании составляют 93% капитала Гилберта.

Состояние американца рекордно увеличивается не в первый раз. В августе 2020 года его капитал вырос более чем в четыре раза после того, как Rocket Co. стала публичной компанией.

Напомним, что основатель Alibaba Джек Ма больше не самый богатый человек Китая. Он находится на четвертом месте в списке.

Ранее мы писали, глава сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд стала самой молодой миллиардершей. Капитал 31-летней Херд, владеющей 11,6% акций компании, достиг 1,6 млрд долларов.



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