Инвесторы с Reddit за день увеличили доход американца на $25 млрд
Инвесторы-любители с американского социального новостного портала Reddit за один день увеличили состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэна Гилберта на 25 млрд долларов, пишет Bloomberg.
59-летний Гилберт поднялся на 19 позиций в рейтинге миллиардеров Bloomberg благодаря внимаю трейдеров-спекулянтов с Reddit. Так, сейчас основатель Rocket Cos. занимает в рейтинге 16 позицию с состоянием 64,1 млрд долларов.
Акции компании составляют 93% капитала Гилберта.
Состояние американца рекордно увеличивается не в первый раз. В августе 2020 года его капитал вырос более чем в четыре раза после того, как Rocket Co. стала публичной компанией.
Напомним, что основатель Alibaba Джек Ма больше не самый богатый человек Китая. Он находится на четвертом месте в списке.
Ранее мы писали, глава сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд стала самой молодой миллиардершей. Капитал 31-летней Херд, владеющей 11,6% акций компании, достиг 1,6 млрд долларов.
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