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Жителю Крыма дали срок за подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове

Комментариев: 4
Суд в РФ приговорил крымчанина к пяти годам заключения. Мужчина утверждает, что его преследуют за публичную проукраинскую позицию.
Олег Приходько
Олег Приходько
graty.me

В России суд приговорил жителя Крыма Олега Приходько к пяти годам лишения свободы за то, что он якобы готовился взорвать одно из админзданий в Крыму и поджечь российское генконсульство во Львове, пишет ТАСС.

Все это 63-летний Приходько планировал для того, чтобы воздействовать "на принятие органами власти Российской Федерации решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины".

Для этого Приходько якобы нашел в Украине неустановленного следствием гражданина, созвонился с ним и предложил совершить теракт. Совершить поджог крымчанин якобы намеревался в октябре 2019 года.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тысяч рублей (41,3 тысячи гривен, - ред.)", - сообщил изданию представитель суда.

Напомним, что Приходько был задержан в Крыму 10 октября 2019 года. В гараже мужчины полиция якобы нашла готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. Крымчанин утверждает, что все это ему подкинули.

Олег Приходько заявляет, что власти РФ преследуют его за публичную проукраинскую позицию.

До этого сообщалось, что в Минске суд приговорил к реальным срокам журналиста и врача за то, что они разгласили врачебную тайну в деле смерти активиста Романа Бондаренко. Журналистка опровергла информацию властей о том, что погибший от рук неизвестных активист был пьян.

Добавим также, что Печерский райсуд Киева разрешил задержать блогера и лидера политической партии Партия Шария Анатолия Шария. Ранее СБУ объявила Шария в государственный розыск, несмотря на то, что он долгое время живет за границей.

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Теги: Россия, Украина, Крым, суд, приговор, теракты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    03.03.2021, 17:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Тупые сказки с нарисованными на ровном месте сроками от преступного путинского "правосудия" оккупантов ... стоит только выразить свое "неудовлетворение" этой путинской оккупацией
WTF2wtf    03.03.2021, 17:29
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тупые сказки с нарисованными на ровном месте сроками от преступного путинского "правосудия" оккупантов ... стоит только выразить свое "неудовлетворение" этой путинской оккупацией
ndelliopoo    03.03.2021, 16:30
Оценка:  -21
ndelliopoo
Даже внешне он выглядит как"проукраинский патриот".С этим любой психиатр согласится. :-)
WTF2wtf    03.03.2021, 17:31
Оценка:  +2
WTF2wtf
Упоротое быдло-говномет оккупантов из раши,
нах ты скачешь по аккаунтам постоянно????
Тебе только нахyй с твоим конченым срачем, штатное нацистское говно путинское ...
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