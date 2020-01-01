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Курс биткоина вновь рванул вверх

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Котировки криптовалюты с уровня около 47,5 тысяч долларов выросли к отметкам выше 52 тысяч.
Биткоин вырос более чем на 10%
Биткоин вырос более чем на 10%

Курс биткоина в среду, 3 марта, в ходе торговой сессии вырос на 10,54%, достигнув отметки в 52,57 тысяч долларов. Криптовалюта подскочила в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

До этого на прошлой неделе курс биткоина обвалился до уровней около 45 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. Он опасается того, что подобными вещами занимаются люди, у которых нет больших накоплений.

Также добавим, что филиппинская криптобиржа PDAX попросила пользователей вернуть биткоины, которые были проданы по цене шесть тысяч долларов из-за технического сбоя.
 

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Теги: деньги, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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