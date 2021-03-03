Правительству Словакии угрожает отставка из-за российской вакцины - СМИ

Две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата Sputnik V. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку.

Словакия оказалась на пороге серьезного политического кризиса из-за закупки российской вакцины Sputnik V. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции после того, как российскую вакцину привезли в страну. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Euractiv.

Ожидается, что Словакия станет второй страной в ЕС, которая начнет вакцинацию этим препаратом, несмотря на отсутствие у него регистрации на территории содружества.

Так, глава партии Za Lud'i (За людей) Вероника Ремишова публично выразила протест в связи с присутствием премьера Игоря Матовича на пресс-конференции по поводу доставки российских вакцин.

"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", - сказала Ремишова, добавив, что это "абсолютно неуместно и недостойно".

По ее словам, партия должна обсудить свое пребывание в коалиции и "принять принципиальное решение", уйти или остаться в правительстве.

В свою очередь министр экономики и глава Партии свободы и солидарности (SaS) Ричард Сулик тоже раскритиковал закупку российских вакцин и не исключил возможности выхода из коалиции.

Если обе партии покинут ее, то правительство Матовича потеряет большинство, что может привести к досрочным выборам.

К слову, в Словакии на данный момент фиксируется самый высокий в мире уровень смертности от COVID на душу населения.

Напомним, Словакия стала второй страной в Евросоюзе, которая купила российский препарат Спутник V, несмотря на то, что он не зарегистрирован в ЕС. На следующий день Минздрав Словакии разрешил использовать российскую вакцину.

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