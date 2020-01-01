Вакцинация в Испании снизила число заражений в домах престарелых

За месяц прирост заболеваемости в учреждениях снизился с 4,4 тысяч новых случаев в неделю до 215 случаев.

В Испании после вакцинации в разы снизилось количество заражений в домах престарелых

В пяти общинах Испании проанализировали данные из домов престарелых и выявили, что после вакцинации прирост коронавируса резко снизился. Об этом со ссылкой Минздрав Испании сообщает El Pais в среду, 3 марта.

В частности, за период с 15 по 21 февраля в указанных заведениях зарегистрировали 215 случаев заболевания. При этом за период с 18 до 24 января заболели 4439 человек. Кроме того, в отдельных заведениях в неделю с 15 февраля не зарегистрировали вообще ни одного случая заболевания.

Изменения связывают с первым эффектом вакцинации, но частично и тем, что тенденция совпала с убыванием количества заражений в стране в целом: в третьей неделю февраля зарегистрировали на 83% меньше случаев, чем в третью неделю января.

Отметим, что испанские дома престарелых очень пострадали от эпидемии из-за того, что проживают в них лица в возрасте преимущественно от 80 лет, с рядом хронических болезней. В этих учреждениях из-за коронавируса скончались 29 408 испанцев.

Напомним, что в Евросоюзе рассматривают экстренное одобрение COVID-вакцин. Изменения обусловлены критикой руководства ЕС из-за медленного процесса утверждения вакцин, тормозящего иммунизацию населения.

Также сообщалось, что первая южноамериканская страна получила вакцины по механизму COVAX. Колумбия стала первым государством на американском континенте, получившим COVID-вакцину по COVAX.

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