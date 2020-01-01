Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бельгия отменила возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca

Комментариев: 0
Совет здравоохранения страны после получения новых данных разрешил вакцинировать препаратом людей старше 55 лет.
Бельгия разрешила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет
Бельгия разрешила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Власти Бельгии разрешили применение COVID-вакцины AstraZeneca при вакцинации людей старше 55 лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Politico.

Совет здравоохранения Бельгии теперь считант, что препарат безопасный и достаточно эффективен.

Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.

"Данные на первый взгляд обнадеживают", - говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.

Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.

Напомним, накануне власти Франции также изменили рекомендации относительно вакцины AstraZeneca, разрешив ею вакцинировать старшую возрастную группу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бельгия, вакцина, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь