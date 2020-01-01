Бельгия отменила возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca

Совет здравоохранения страны после получения новых данных разрешил вакцинировать препаратом людей старше 55 лет.

Бельгия разрешила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Власти Бельгии разрешили применение COVID-вакцины AstraZeneca при вакцинации людей старше 55 лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Politico.

Совет здравоохранения Бельгии теперь считант, что препарат безопасный и достаточно эффективен.

Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.

"Данные на первый взгляд обнадеживают", - говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.

Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.

Напомним, накануне власти Франции также изменили рекомендации относительно вакцины AstraZeneca, разрешив ею вакцинировать старшую возрастную группу.

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