"Дискредитация монархии": в Испании скандал из-за вакцинации сестер короля

Члены королевской семьи, не афишируя, привились в другой стране, пока многие граждане Испании все еще ждут вакцинации.

Сестры короля Испании Филиппа VI получили вакцину от коронавируса в Абу-Даби во время посещения своего отца, который живет в ОАЭ. Это вызвало на родине скандал, поскольку большинство граждан все еще ждут уколов, пишет Reuters.

57-летяя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина были привиты от COVID-19 в феврале, когда навещали в ОАЭ своего отца, экс-короля Испании Хуана Карлоса.

Возмущение испанцев вызвал тот факт, что у себя в стране в рамках программы по вакцинации женщины пока не могли бы получить прививку, поскольку в приоритете медработники, пожилые граждане и люди, входящие в группы риска.

Также пока неясно, как были провакцинированы в ОАЭ принцессы, поскольку страна предоставляет бесплатные COVID-прививки только резидентам и гражданам при предъявлении действующего удостоверения личности, отмечает издание.

Согласно статистике World in Data, в ОАЭ вакцину получили 60%.

В партии Подемос, входящей в состав правящей коалиции, указали, что такие "привилегии" ведут к "дискредитации монархии".

"Это очень неприятно, очень некрасиво. Членам королевской семьи неправильно делать прививки, в то время как в Испании многие медики и уязвимые люди все еще ждут вакцинации", - заявила министр труда Иоланда Диас.

Отец принцесс Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 года в пользу своего сына Филипп VI. Экс-король летом 2020 года переехал в ОАЭ.

Между тем стало известно, что вакцинация в Испании снизила число заражений в домах престарелых. За месяц прирост заболеваемости в учреждениях снизился с 4,4 тысяч новых случаев в неделю до 215 случаев.

Добавим, что Ивано-Франковск просит больше COVID-вакцин. Городу выдали всего около полутысячи доз вакцины. Местные власти обратились к правительству за помощью.



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