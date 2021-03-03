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В Дании задержаны украинцы, незаконно производившие "миллионы сигарет"

Комментариев: 1
Правоохранители накрыли нелегальную табачную фабрику, на которой работали украинцы и поляки. Они задержаны и предстанут перед судом.
На фабрике трудились 13 украинцев и поляков
На фабрике трудились 13 украинцев и поляков
Local News

В датском городе Вамдруп правоохранители разоблачили незаконную сигаретную фабрику и задержали 13 иностранных граждан, среди которых были украинцы, пишет Nord News.

"В ходе операции было изъято около 11 миллионов сигарет и большое количество профессионального производственного оборудования", - говорится в сообщении заместителя инспектора полиции Мортена Веггера.

Операция проводилась с участием Европола, Датского налогового агентства, таможни Дании и иностранной полиции.

Возраст задержанных - от 32 до 70 лет. Все они обвиняются в контрабанде при отягчающих обстоятельствах.

"По нашему мнению, задержанные уже давно производят миллионы сигарет в этом месте", - заявил Веггер.

13 поляков и украинцев предстанут перед судом на конституционном закрытом слушании. В полиции разглашать подробности дела не хотят.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье со стрельбой задержали алжирцев. Иностранцы прибыли в Украину с целью обучения в одном из вузов и пытались нелегально пробраться в ЕС.

Добавим, что на Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. К незаконным действиям по продаже наркотиков причастны шестеро мужчин в возрасте от 16 до 44 лет.
 

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Теги: сигареты, Дания, украинцы, полиция, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
jdferrcxer    03.03.2021, 18:41
Оценка:  -20
jdferrcxer
Надеюсь,наш MUД уже подготовил ноту протеста и готов"резко отреагировать"?
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